Illertissen

Kultur im Schloss: Varian Fry Quartett bietet hohe musikalische Kost

Das Varian Fry Quartett mit Philipp Bohnen (Violine), Christoph von der Nahmer (Violine), Martin von der Nahmer (Viola) und Knut Weber (Violoncello) hielt das Publikum in Illertissen mit schwerer musikalischer Kost in Atem.

Von Regina Langhans

Der Jahresauftakt der Veranstaltungsreihe "Kultur im Schloss" ist speziell gewesen: Dreimal Streichquartett von großen Komponisten, wobei die Musik unterschiedlicher nicht hätte ausfallen können. Das Varian Fry Quartett mit Philipp Bohnen und Christoph von der Nahmer (beide abwechselnd erste und zweite Violine) sowie Martin von der Nahmer (Viola) und Knut Weber (Violoncello) von den Berliner Philharmonikern bot exquisite Kammermusik aus drei Epochen. Rund zweihundert Besucherinnen und Besucher zeigten sich begeistert und wurden dafür mit dem in erfrischend luftigen Bogenstrichen vorgetragenen letzten Satz aus dem amerikanischen Streichquartett in F-Dur von Antonin Dvorák (1841 bis 1904) belohnt.

Der heitere Abschluss war auch angemessen angesichts der durchwegs umfangreichen und technisch herausfordernden Kompositionen. Mit Christoph von der Nahmer an der ersten Violine eröffneten die Musiker den Abend mit dem Streichquartett in d-Moll Nummer 15 von Wolfgang Amadeus Mozart (1756 bis 1791). Es entstand 1783 und ist sein einziges Quartett in Moll. Entsprechend setzte Christoph von der Nahmer mit konsequent zurückhaltendem Spiel ein, dem sich die anderen Streicher unterordneten. Nach und nach schien sich die dem Mollcharakter eigene dunkle Klangsprache auf die Stimmung im Saal zu übertragen.

