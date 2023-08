Unwetter mit Hagel im Raum Ulm: DFB-Pokalspiel in Illertissen unterbrochen

Am Sonntag lag eine Unwetterwarnung für die Region Ulm vor. Das DFB-Pokalspiel des FVI gegen Düsseldorf wurde unterbrochen. Viel Hagel gab's in Laupheim.

Im Raum Ulm und Neu-Ulm hatte es an diesem Sonntag (13.8.23) immer wieder mal gegrummelt. Der Himmel war mancherorts mit dunklen Wolken bedeckt. Seitens des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lag für Ulm und den Landkreis Neu-Ulm zeitweise eine offizielle Unwetterwarnung vor. Besonders betroffen war der Raum Illertissen/Laupheim.

Angekündigt waren seitens DWD in der Zeit zwischen 15.30 und 16.30 Uhr Gewitter. Dabei könne es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 90 km/h geben, hatte es geheißen. Auch Hagel mit Korngrößen um drei Zentimeter wären laut DWD möglich. Es könne dadurch zu Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen kommen.

Unwetter im Raum Ulm: Größere Hagelkörner in Schwendi bei Laupheim

Im Raum Laupheim (Kreis Biberach), hier vor allem in Schwendi, waren am Sonntag tatsächlich größere Hagelkörner vom Himmel gefallen. Davon zeugen Bilder, die in den sozialen Netzwerken geteilt wurden. Dort hatte die Hagelkörner demnach einen Durchmesser von bis zu fünf Zentimeter. Nutzerinnen und Nutzern berichten von zerstörten Dachrinnen, Gewächshäusern sowie Pflanzen. Auch Unterroth soll betroffen gewesen sein.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Etwas weiter nordöstlich von Schwendi, in Illertissen, wurde ungefähr zu der Zeit das DFB-Pokalspiel des FVI gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf wegen des Unwetters unterbrochen. Etwa fünf Minuten lang regnete es dort heftig. Auch kleinkörniger Hagel war darunter. Nach circa zehn Minuten Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt. Illertissen unterlag am Ende 1:3.

26 Bilder Erneut heftiges Unwetter mit Hagelschauer: Fotos zeigen Ausmaß der Schäden Foto: Alexander Kaya

Mitte Juli hat Hagel im Landkreis Neu-Ulm schwere Schäden angerichtet. Besonders betroffen waren immer mal wieder die Gegenden Elchingen und Senden. Aber auch in Pfuhl und Burlafingen hatte das Unwetter damals seine Spuren hinterlassen. (AZ/krom)

Lesen Sie dazu auch