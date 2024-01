Mann schlägt 18-Jährigen mit Fausthieben zu Boden

Eine Gruppe verwickelt das Opfer in ein Gespräch, dann fliegen unvermittelt die Fäuste. Der 18-Jährige bleibt bewusstlos liegen.

Eine dreiköpfige Gruppe hat einen 18 Jahre alten Mann am Illertisser Bahnhof in eine zunächst belanglos wirkende Unterhaltung verwickelt. Als der 18-Jährige gehen wollte, hielt ihn einer der drei Männer nach Polizeiangaben fest und schlug ihm zweimal ins Gesicht.

Polizei meldet: Mann am Bahnhof in Illertissen zu Boden geschlagen

Geschehen ist das bereits am Samstag gegen 23 Uhr, erstattet wurde die Anzeige allerdings erst am Montag, so die Polizei. Der 18-Jährige ging durch die Hiebe zu Boden und blieb dort bewusstlos liegen. Als der 18-Jährige wieder sein Bewusstsein erlangte, waren der bislang unbekannte Täter und seine Begleiter verschwunden. Das Opfer erlitt Verletzungen an der Nase und Stirn.

Die Polizei such nach drei Personen im Alter von etwa 17 bis 20 Jahren, alle sollen schwarze Kleidung getragen haben. Mögliche Zeugen oder Zeuginnen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 in Verbindung zu setzen. Zudem gibt es eine Videoaufzeichnung des Vorfalls, die derzeit ausgewertet wird. (AZ)