Maryna Zubko und Timo Handschuh zu Gast in Illertissen

Mozarts Melodien in der Kollegskirche: Sopranistin Maryna Zubko und Pianist Timo Handschuh stimmten das Publikum am Samstag, 2. Dezember, auf den Jahresausklang ein.

Für einen stimmungsvollen Jahresausklang holt der Freundeskreis Kultur im Schloss die Koloratursopranistin Maryna Zubko vom Theater Ulm sowie dessen früheren Generalmusikdirektor Timo Handschuh nach Illertissen in die Kirche des Kollegs der Schulbrüder. Handschuh – wie berichtet übernahm er zu Beginn des Wintersemesters 2023/24 die Professur für Orchesterleitung an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln – wird die Solistin am Klavier begleiten. Das Publikum darf sich auf einen Abend voller Mozart-Arien freuen. Das Konzert am Samstag, 2. Dezember, beginnt um 19 Uhr.

Auf dem Programm des Illertisser Konzerts stehen einige Klassiker

Auf dem Programm stehen Klassiker wie die Motetten „Exsultate, jubilate“ und „Ave verum corpus“. Oder das „Laudate Dominum“ aus der „Vesperae solenne de Confessore“ sowie das „Et incarnatus est“ aus der unvollendeten „Großen Messe in c-Moll“. Doch auch Arien namhafter Opern, etwa aus Don Giovanni oder Idomeneo, werden zu hören sein. Dazu wird Timo Handschuh aus Briefen Mozarts vortragen.

Timo Handschuh kommt nicht zum ersten Mal Illertissen mit interessanten Gästen nach Illertissen, die er am Klavier begleitet. Foto: Regina Landauer

Maryna Zubko ist gebürtige Ukrainerin und absolvierte ihr Gesangsstudium an der Nationalen Musikakademie der Ukraine. Parallel dazu erwarb sie den Bachelor in Germanistik an der Kiewer Nationalen Linguistischen Universität. Im Anschluss daran schloss Zubko ihr Masterstudium und Konzertexamen in Operngesang an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main ab. Meisterkurse unter anderem bei Professor Helmut Deutsch ergänzten ihre Ausbildung. Seit der Spielzeit 2018/2019 ist die Ukrainerin im Solistenensemble am Theater Ulm engagiert. In der Saison 2021/2022 wurde sie mit dem Ulmer Theaterpreis in der Kategorie „Herausragendes Ensemblemitglied im Musiktheater“ ausgezeichnet. Es ist zudem nicht das erste Mal, dass Timo Handschuh als Klavierbegleiter mit Gespür für interessante Solistinnen und Solisten die Illertisser Konzertszene bereichert.

Tickets: Karten gibt es in der Buchhandlung Zanker (Telefon 07303/3660), bei Fritz Unglert (Telefon 07303/7257), an der Abendkasse oder per Mail: fritz@unglert.eu, www.ulmtickets.de.