Musiker aus der Region werden mit Sir Simon Rattle auftreten

Plus Die Brass Band Unterallgäu hat sich unter 100 Ensembles durchgesetzt und nimmt am "Symphonischen Hoagascht" teil. Mit einem berühmten Dirigenten.

Sir Simon Rattle ist einer der bekanntesten und besten Dirigenten der Welt und übernimmt ab der kommenden Saison das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BR), eines der anerkannt besten Orchester Deutschlands und Europas. Der britische Star möchte "Land und Leute kennenlernen" und dazu bietet ihm der Bayerische Rundfunk mit seinem Projekt "Symphonischer Hoagascht" Gelegenheit - auch ein Musiker aus Illertissen ist mit seiner Kapelle dabei.

Ein "Hoagascht" ist im bayerischen Sprachgebrauch ein gemütliches Zusammentreffen, und das soll zwischen symphonischer Profimusik und qualifizierter Laienmusik stattfinden. "Blasmusik gehört zu Bayern und damit kann der neue Chef des Bayerischen Rundfunk-Symphonie-Orchesters ein wesentliches Element der bayerischen Kultur kennenlernen", formuliert es der Bayerische Rundfunk. Mehr als fünftausend Musikerinnen und Musiker in 100 Blasmusikensembles und Kapellen haben sich per Video beworben. Nun ist die Entscheidung gefallen. Neben drei weiteren Kapellen - Ulrichsbläser Büchlberg (Landkreis Passau), Blaskapelle Möckenlohe (Landkreis Eichstätt) und Jugendblasorchester Marktoberdorf (Ostallgäu) - hat die "Brass Band Unterallgäu" eine Einladung erhalten.