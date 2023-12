Illertissen

Schlosskonzert: Vorgezogener Weihnachtsjubel in der Vöhlinkapelle

Plus Die Geistliche Abendmusik zum vierten Advent unter Leitung von Günther Luderer war zweimal ausverkauft. Am Ende sangen alle gemeinsam.

Ein Schimmer von Heiligabend hat sich diesmal schon am Vortag über die Geistliche Abendmusik zum vierten Advent in der Rokokokapelle des Vöhlinschlosses in Illertissen gelegt.

Über 40 Jahre veranstalten Musizierende um Günther Luderer (Violine) als musikalischen Leiter und Hans Scherrer (Cello), Vorsitzender vom Förderkreis für Kirchenmusik und klassische Musik St. Martin, die Konzerte in der vor 1470 gebauten Schlosskapelle. 1751 erhielt sie die bestehende Rokoko-Ausstattung. Authentisch dürfte auch die samstags auf dem Illertisser Schlossberg besonders zu spürende raue Wetterlage gewesen sein, sodass der Kunstgenuss innerhalb der umstürmten hohen Mauern ein besonderer war. Beim abschließenden, vom Ensemble und Publikum vorgetragenen „O du fröhliche“ klang begeisterte Weihnachtsfreude durch.

