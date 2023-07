Schwabenbühne: Emil und die Detektive sind bereit für die Premiere

Plus Die Jugend der Illertisser Schwabenbühne zeigt dieses Jahr unter der Leitung von Jörg Zenker den Kästner-Klassiker "Emil und die Detektive".

Diesen Freitag ab 20 Uhr wird es wieder ernst für Rudi Wanna und die anderen jungen Darstellerinnen und Darsteller der Schwabenbühne: Denn dann stehen sie mit "Emil und die Detektive" auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Für Rudi Wanna sogar im direkten Wortsinn, denn der 16-Jährige aus Tiefenbach will Erfahrung sammeln "um einmal Schauspieler zu werden", wie er beim Probenbesuch unserer Redaktion erzählt.

Damit wäre er nicht der oder die Erste aus der Schwabenbühnen-Jugend, schon einige haben den Sprung von der Illertisser Freilichtbühne ins Schauspiel geschafft. Rudi Wanna hat bereits bei zwei Kurzfilmen mitgewirkt und fand es dermaßen spannend, dass er sein Talent zum Beruf ausbauen möchte. Auch in seiner Rolle als Dieb, der vor Emil und den Detektiven auf der Flucht ist, gibt er eine glänzende Figur ab und bewegt sich diebisch souverän über die Bühne. Damit ist klar, keine verträumten Märchenszenen erwartet das Publikum, sondern knallharte Verfolgungsjagden. Für die Inszenierung des Jugendromans "Emil und die Detektive" von Erich Kästner (1899 bis 1974) stehen Regisseur Jörg Zenker 27 quirlige Darstellerinnen und Darsteller im Alter von neun bis 17 Jahren zur Verfügung, die seit April ihre Rollen proben.