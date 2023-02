Umfrage zum Valentinstag: Womit überraschen Sie Ihre Liebsten?

Am 14. Februar ist Valentinstag. In Illertissen und Senden haben wir mit Passantinnen und Passanten über das Thema gesprochen.

Blumen und Pralinen sind wohl die klassischen Geschenke, mit denen sich Verliebte am 14. Februar überraschen. Nicht jeder kann diesem Datum aber etwas abgewinnen. Denn der auf christliche Legenden zurückgehende Valentinstag hat inzwischen auch eine kommerzielle Seite. Vielen Menschen, denen der Tag etwas bedeutet, werden kreativ und gehen weg von den klassischen Präsenten. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir von Passantinnen und Passanten daher wissen: Womit überraschen Sie Ihre Liebsten?

Anita Scharf aus Au. Foto: Regina Langhans

Anita Scharf aus Au sagt:

Ich bin eine aufmerksame Zuhörerin und Beobachterin. Ich merke mir, was mein Gegenüber gerne mal hätte, bräuchte oder sich wünschen würde. Die Ideen behalte ich im Kopf und setze sie ganz unabhängig vom Valentinstag als Überraschungen um. Zu Besuchen bringe ich immer gerne Blumen mit, und dann gibt es noch etwas für das leibliche Wohl: Ich nehme mir die Zeit für besondere Gerichte oder probiere extra Neues aus.

Sabine Jäger aus Senden. Foto: Regina Langhans

Sabine Jäger aus Senden sagt:

Ich bin ein spontaner Mensch und lasse mich von meinen Ideen selbst überraschen. Wenn mich etwas ruft, gebe ich dem nach und handle, wie es mir das Herz eingibt. Davon profitieren Freunde und Bekannte. Als Kosmetikerin lasse ich ihnen vielleicht eine Handmassage zugutekommen oder etwas anderes Wohltuendes. Jeder Tag ist ein Geschenk, mit Vorgaben wie dem Valentins- oder auch Muttertag habe ich es nicht so.

Andreas Haringer aus Ay. Foto: Regina Langhans

Andreas Haringer aus Ay sagt:

Meine Freundin überrasche ich gerne mal mit Blumen oder Pralinen. Oder ich lade sie zum Essen ein, und wir unternehmen gemeinsam etwas Schönes, wenn sich gerade die Zeit ergibt. Solche spontanen Aktionen für nette Menschen, mit denen sie nicht gerechnet hätten, bereiten einem dann selbst Freude. Dagegen habe ich für den Valentinstag nächste Woche nichts in der Planung. Dahinter sehe ich eher eine Geschäftemacherei.

Peter Welk aus Illerzell. Foto: Regina Langhans

Peter Welk aus Illerzell sagt:

Bei den Besuchen und Gegenbesuchen mit meinen Kindern gibt es statt Geschenken immer Essenseinladungen. Meine Lebensgefährtin und ich haben das Schenken zugunsten von Spenden an den Vogelschutz und das Rote Kreuz eingestellt. Während wir alles haben, fehlt es anderen am Nötigsten. Wenn wir in unser Ferienhaus fahren, überrasche ich meine Partnerin mit fertigem Frühstück, die Hausarbeit danach erledigen wir gemeinsam.