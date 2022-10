"Stars von morgen": Das Programm am zweiten Festivalwochenende

Das Illertisser Klassikfestival „Junge Künstler – Stars von morgen“ geht am Samstag weiter – mit echten Nachwuchstalenten.

Das Festival „Junge Künstler – Stars von morgen“ zeigt sich am zweiten Wochenende gerade beim ersten der beiden Konzerte in der Festhalle des Kollegs in Illertissen besonders jung. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr.

Am Samstag, 15. Oktober, ist ab 19 Uhr das Ensemble Esperanza der Internationalen Musikakademie im Fürstentum Liechtenstein mit zwei jugendlichen Solisten zu hören. Leonhard Baumgartner wurde 2007 in Wien geboren und ist mit der Violine seit früher Kindheit vertraut. Er ist frischgebackener Bundessieger bei "Prima La Musica", dem österreichischen Pendant zu "Jugend musiziert". Pianist Vladimir Acimovic ist Jahrgang 2002 und erhielt ab sieben Jahren Klavierunterricht. Nur wenige Monate später vermochte er schon erste internationale Preise zu gewinnen. Zu hören gibt es Werke von Gustav Holst, Edvard Grieg, Leroy Anderson sowie von Felix Mendelssohn Bartholdy das Doppelkonzert in d-Moll für Klavier und Violine. Letzteres könnte zum Glanzstück des Abends werden.

Ungewöhnliche Trio-Besetzung bei "Stars von morgen" in Illertissen

Tags darauf am Sonntag, 16. Oktober, darf das Publikum auf eine ungewöhnliche Trio-Besetzung gespannt sein: Es spielen die "Opus Klassik"-Gewinner Raphaela Gromes, Cello, und Julian Riem, Klavier, zusammen mit Gabriella Victoria, Solo-Harfenistin des Gewandhausorchesters Leipzig. Der Münchner Pianist ist als Solist, Kammermusiker und Liedbegleiter regelmäßig in Europa, Japan und den USA zu hören. Gromes gilt als hochvirtuos. Als Harfenistin konzertiert Victoria solistisch, im Bereich Kammermusik und ist Professorin an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Auf dem Programm stehen Stücke oder Auszüge von Robert Schumann, Claude Debussy, Heitor Villa-Lobos, Camille Saint-Saëns, Peter Tschaikowsky, Franz Liszt, Antonín Dvořák, John Williams, wobei es sich vielfach um Arrangements des Pianisten Julian Riem handelt.

Tickets: Kartenvorverkauf bei Buch&Musik, Telefon 07303/928464, oder bei Fritz Unglert unter Telefon 07303/7257 oder online: fritz.unglert@gmx.de.

