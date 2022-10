"Stars von morgen": Ein Quartett begeistert die Zuhörer

Plus Mit Albrecht Menzel kommt ein alter Bekannter zum Illertisser Festival für junge Künstler. Diesmal hat er drei Freunde dabei.

Drei Klavierquartette standen beim zweiten Konzert des Festivals "Junge Künstler – Stars von morgen" auf dem Programm. Stücke von Gustav Mahler, Antonin Dvorák und Johannes Brahms erklingen in der Festhalle des Kollegs.