Illertissen/Ulm

Die Wasserstoff-Welt tankt mit Weh aus Illertissen

Plus Der Name Weh hat in Fachkreisen einen Klang. 80 Prozent aller Wasserstoff-Tankstellen auf dem Globus setzen auf die Technik aus dem Kreis Neu-Ulm.

In Ulm auf dem Eselsberg neben dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) steht so ein Ding, das den Tankvorgang von einer eher schlichten Thematik in die Hochtechnologie führte: Die Füllkupplungen und Tanknippel für Wasserstoff sehen zwar beinahe aus wie an einer normalen Tankstelle, müssen jedoch ganz anderen Belastungen standhalten. Der Druck steigt bis auf 700 Bar. Zum Vergleich: Ein Autoreifen hat etwa zwei bis drei Bar. Und selbst wenn es einen Autoreifen zerreißt, gibt es einen Riesenkrach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

