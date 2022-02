Unbekannter bezahlt Smartphone mit Falschgeld

Ein unbekannter Mann bezahlt in einem Illertisser Wohngebiet ein Smartphone mit Falschgeld und flieht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag gegen 20 Uhr in der Max-Planck-Straße in Illertissen ein Smartphone mit Falschgeld bezahlt. Laut Polizei bot der private Verkäufer des Handys dieses über einen Kleinanzeigendienst zum Verkauf an. Der Täter erschien dann am vereinbarten Treffpunkt und überreichte die festgelegte Summe von 1080 Euro.

Kurze Zeit später bemerkte der Verkäufer, dass der Unbekannte ihm Falschgeld übergeben hatte, dieser war aber bereits mitsamt dem Smartphone verschwunden. Laut Polizei könnte der unbekannte Täter mit einem auffälligen Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07303/96510. (AZ)