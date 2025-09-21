Unbekannter streift geparktes Auto und flüchtet

Nachdem am Freitag, 19. September, zwischen 16:25 Uhr und 16:45 Uhr, auf einem Supermarktparkplatz im Saumweg ein Auto beschädigt worden ist, sucht die Polizei nun Zeugen. An dem schwarzen Skoda Octavia entstand ein Streifschaden am linken Fahrzeugheck. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher touchierte den Skoda und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, so die Polizei. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter 07303 9651-0 entgegen. (AZ)

