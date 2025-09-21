Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Illertissen: Unbekannter streift geparktes Auto und flüchtet

Illertissen

Unbekannter streift geparktes Auto und flüchtet

Auf einem Supermarktparkplatz in Illertissen hat ein Unbekannter einen Schaden von rund 5000 Euro verursacht und flüchtete anschließend. Die Polizei sucht Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein bislang Unbekannter ein geparktes Auto in Illertissen streifte.
    Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein bislang Unbekannter ein geparktes Auto in Illertissen streifte. Foto: David Inderlied/dpa (Symbolfoto)

    Nachdem am Freitag, 19. September, zwischen 16:25 Uhr und 16:45 Uhr, auf einem Supermarktparkplatz im Saumweg ein Auto beschädigt worden ist, sucht die Polizei nun Zeugen. An dem schwarzen Skoda Octavia entstand ein Streifschaden am linken Fahrzeugheck. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher touchierte den Skoda und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, so die Polizei. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter 07303 9651-0 entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden