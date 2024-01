Varian Fry spielt im Kolleg der Schulbrüder in Illertissen

Die vier Streicher der Berliner Philharmoniker feierten mit ihrem Quartett bereits internationale Erfolge. Am 27. Januar zeigen die Musiker in Illertissen ihr Können.

Der Freundeskreis Kultur im Schloss veranstaltet am 27. Januar sein erstes Konzert im Jahr 2024 und hat sich für diesen besonderen Anlass das Varian Fry Quartett nach Illertissen eingeladen. Um 19 Uhr geht es in der Festhalle des Kollegs der Schulbrüder los. "Das sind die besten Streicher der Berliner Philharmoniker und sie spielen ein wunderbares und sehr populäres Programm bei uns", schrieb der Vereinsvorsitzende Fritz Unglert in einer Pressemitteilung.

Publikum kann Musiker der Berliner Philharmoniker in Illertissen live erleben

Das Varian Fry Quartett wurde in der Spielzeit 2012/2013 von vier Mitgliedern der Berliner Philharmoniker gegründet. Inspiriert durch die Taten des amerikanischen Journalisten und Freiheitskämpfers Varian Fry und die geografische Nähe der „Varian Fry Straße“ zur Berliner Philharmonie widmen sich die vier Instrumentalisten intensiv der Streichquartett-Literatur. Der Grundstein für diese junge Formation wurde allerdings schon in der Spielzeit 2007/2008gelegt: Damals fanden sich einige der Musiker bereits als Stipendiaten der Karajan Akademie zum Quartett-Spiel zusammen.

Varian Fry musizieren in der "Königsdisziplin der Kammermusik"

Die Freude am gemeinsamen Musizieren in der Königsdisziplin der Kammermusik sowie die damaligen Unterrichtsstunden bei Jan Diesselhorst und Christian Stadelmann, den beiden Mitgliedern des Philharmonia Quartetts, hinterließen einen bleibenden Eindruck und den leidenschaftlichen Wunsch, selbst in einem festen Streichquartett zu musizieren. Bis heute ist das legendäre Streichquartett eine Quelle der Inspiration für die Musiker geblieben. Das Varian Fry Quartett gab sein erstes öffentliches Konzert bei den Osterfestspielen in Baden-Baden. Seither spielten die vier Musiker Debütkonzerte im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie, in New York beim größten klassischen Radiosender, in der Carnegie Hall sowie in Los Angeles. Jüngst unternahm das junge Quartett eine Japan-Tournee.

Am 27. Januar zeigen Philipp Bohnen und Christoph von der Nahmer an der Violine, Martin von der Nahmer an der Viola und Knut Weber am Violoncello in Illertissen ihr Können. Tickets für das Konzert sind in der Buchhandlung Zank in Illertissen und unter www.ulm-tickets.de erhältlich, und kosten im Vorverkauf 25 Euro. (AZ)