Polizei sucht Zeugen für Unfallfluchten in Illertissen und Vöhringen

In Illertissen und in Vöhringen verschwinden jeweils nach einem Verkehrsunfall die Verursacher, ohne die Polizei zu informieren. Die Beamten suchen Zeugen der Vorfälle.

In Illertissen und in Vöhringen haben sich in dieser Woche zwei Unfallfluchten ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Donnerstag in Illertissen zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr in der Lorenz-Klotz-Straße ein Pkw angefahren. Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte den weißen Mazda an der Fahrzeugfront und verursachte so einen Schaden von rund 2500 Euro.

Unfallverursacher in Vöhringen touchiert Lichtmasten und flüchtet

Bereits zwischen 9 Uhr am Dienstag und 14 Uhr am Mittwoch wurde derweil in der Werner-von-Siemens-Straße eine Straßenlaterne umgefahren. Dem Schadensbild zufolge touchierte sehr wahrscheinlich ein Lkw den Lichtmasten und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von 4000 Euro. In beiden Fällen sucht die Polizei Illertissen nach Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)