Illertissen

Von schönen Kühen und Kartoffelsalat: Poetentreffen in Illertissen

Plus Wenn die Matzenhofer Schwabengilde ruft, kommen die schwäbischen Dichter nach Illertissen. Nicht einmal die rekordverdächtige Hitze konnte sie abschrecken.

Von Ralph Manhalter

Ludwig Daikeler scheint prophetische Fähigkeiten zu besitzen: Die kommenden drei Stunden werden recht kurzweilig werden, erklärt der Vertreter des Landrats in der Begrüßungsansprache. Und was soll man sagen? Recht behalten sollte er mit seiner Einschätzung. Auf Schwäbisch vorgetragene Geschichtlein und Reime unterhielten das Publikum.

Das Poetentreffen der Matzenhofer Schwabengilde im Illertisser Schlossbräu ist selbst schon zu einer Institution geworden. Wenn nun all die Verslein, Anekdoten und Sprüche, allesamt auf Schwäbisch dargeboten, noch durch zünftige Musik und so manch frischer Halbe ergänzt wurden, konnte dies nur die Laune steigern. Denn es war heiß, sehr heiß am vergangenen Samstagnachmittag; die Schattenplätze waren begehrt und nicht nur so manchem Poeten stand der Schweiß auf der Stirn.

