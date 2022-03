Willy Astor und Christine Eixenberger kommen nach Illertissen

Sie sind die Jubiläumsgäste, wenn die Schwabenbühne in Illertissen ihr 40-jähriges Bestehen mit einer pandemiebedingten Verspätung feiert. Karten gibt es ab sofort.

Endlich kann die Schwabenbühne ihr vier Jahrzehnte währendes Bestehen gebührend feiern: Mit Gastspielen zweier Komödianten, Willy Astor am Freitag, 24. Juni, 20 Uhr, und Christine Eixenberger am Sonntag, 26. Juni, 18 Uhr, auf der Freilichtbühne am Vöhlinschloss. Die Gäste eröffnen die Jubiläumsfeiern, welche sich im Freilichtsommer der Schwabenbühne fortsetzen sollen. Der Ticketverkauf für die Gastspiele mit Willy Astor und Christine Eixenberger hat jetzt begonnen. Die Karten gibt es rund um die Uhr, auch an Wochenend- und Feiertagen unter der Telefonnummer 01806 700733 sowie online unter schwabenbühne.de.

Es ist nicht Willy Astors erster Auftritt bei der Schwabenbühne in Illertissen

Wie berichtet, musste die Schwabenbühne mit ihren Aktivitäten wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre pausieren und ihr Jubiläum um ein Jahr verschieben, weshalb sie ihr Fest jetzt unter das Motto „40 plus eins“ stellt. Mit Willy Astor wird kein Fremder auf den Brettern der Tribüne am Vöhlinschloss stehen. Denn schon einmal war der Musiker, Komponist und durch die Kleinkunstbühne bekannte Münchner bei der Schwabenbühne zu Gast und hat das Publikum in Illertissen begeistert. Sein Programm überschreibt er mit „Pointe Of No Return – Das Best Of The Yellow From The Egg”. Der Künstler hatte beschlossen, nach einer Berufsausbildung zum Maschinenbautechniker seine kabarettistische Tätigkeit hauptberuflich zu betreiben.

Christine Eixenberger hingegen ist eine Entdeckung der Schwabenbühnen-Vorsitzenden Andrea Träger. Auf der Suche nach passenden Kabarettisten sei ihr sofort die Schauspielerin aus Oberbayern eingefallen. Träger hat sie erlebt und gleich gedacht, „das ist etwas für uns, die muss nach Illertissen kommen“. Eixenbergers Programm lautet: „Einbildungs-Freiheit“ Auch Eixenberger hatte nach ihrem Staatsexamen für Grundschulen den Entschluss gefasst, ins Bühnenfach der Kleinkunst zu wechseln.

Lesen Sie dazu auch