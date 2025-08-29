In der Sommerpause steigt die Zahl der Arbeitslosen nur leicht – außer bei jungen Leuten

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Neu-Ulm im August nur sehr leicht gestiegen. Das teilte die Agentur für Arbei Donauwörth mit. 3586 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 13 Personen mehr (0,4 Prozent) als im Juli und 495 Personen oder 16 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,3 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 2,9 Prozent.

Im Landkreis Neu-Ulm sind derzeit 369 junge Menschen bis 25 ohne Arbeit

„Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen bis 25 Jahren ist in den Sommermonaten Juli und August nichts Ungewöhnliches“, erklärte Silke Königsberger, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. Nach Ende der Schule, der Universität oder der Berufsausbildung folge für einige junge Menschen erstmal eine Phase der Arbeitslosigkeit. „Deshalb ist bei den Jugendlichen bis 25 Jahren die Arbeitslosigkeit in diesem Monat um 12,8 Prozent gestiegen. Momentan sind 369 junge Menschen ohne Arbeit, 42 mehr als vor einem Monat.“ Die Arbeitslosenquote beträgt bei dieser Personengruppe 3,2 Prozent. „Viele werden im Herbst nach der Sommerpause wieder eine Beschäftigung finden oder besuchen eine weiterführende Schule oder beginnen zum Wintersemester ein Studium. Von September bis November geht die Jugendarbeitslosigkeit in der Regel kräftig zurück“, so Königsberger.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 270 Stellen wurden im August neu gemeldet (25 mehr als im Vormonat, aber 22 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Berufsbereichen: Verkauf, Lagerwirtschaft, Metallbau, Berufskraftfahrer (Güterverkehr), Schweiß- und Verbindungstechnik, Kinderbetreuung/-erziehung, Maschinen- und Anlagenführung, Kfz-Technik, Gastronomieservice und Metallbearbeitung.

In Ulm ist die Zahl der Arbeitslosen im August um 310 auf 5848 Personen gestiegen. Das waren 248 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im August 3,7 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 3,5 Prozent. Dabei meldeten sich 1656 Personen arbeitslos, 42 mehr als vor einem Jahr, und gleichzeitig beendeten 1357 Personen ihre Arbeitslosigkeit (plus 36). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im August um 18 auf 2446 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 144 Arbeitsstellen weniger.

Im Landkreis Unterallgäu betrug die Arbeitslosenquote 2,5 Prozent

Im Kreis Unterallgäu waren 2230 Menschen arbeitslos gemeldet, 121 Personen mehr (sechs Prozent) als im Juli, aber 58 Personen oder drei Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 2,5 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 2,6 Prozent. (AZ)