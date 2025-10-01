Mango-Lassi, Paneer oder Curry: Das sind die beliebtesten indischen Restaurants in Ulm und Neu-Ulm

Wer in Ulm und Umgebung authentische indische Küche genießen möchte, steht vor einer Vielzahl von Optionen. Doch welche Restaurants überzeugen in Sachen Geschmack, Atmosphäre und Service? Wir haben die am besten bewerteten indischen Lokale in und um Ulm gesammelt, basierend auf den Bewertungen von Kunden bei Google und TripAdvisor.

Shalimar

Seit 2014 bringt das Shalimar in der Ulmer Weststadt authentische indische Küche auf die Teller der Gäste. Das Restaurant hat eine Bewertung von stolzen 4,5 Sternen auf Google, ein begeisterter Gast auf TripAdvisor schreibt: „Eines der besten indischen Restaurants im süddeutschen Raum“, ein anderer Kunde stimmt seinem Eindruck auf Google-Reviews zu: „Das ist in einem sehr großen Umkreis (bis weit über Augsburg hinaus) das beste indische Restaurant!“ Vor allem der Mittagstisch, den das Shamlimar dienstags bis freitags zwischen 11.30 und 14.30 Uhr serviert, wird aufgrund seines guten Preis-Leistungs-Verhältnis von den Kunden oft empfohlen. Auch für Gäste mit speziellen Ernährungswünschen wird gesorgt: Viele Gerichte mit Fleisch werden auf Wunsch in veganer oder vegetarischer Variante serviert. Auf TripAdvisor findet sich das Restaurant auf Platz vier von 343 Ulmer Restaurants wieder. Und natürlich wird hier, wie es sich bei einem guten Inder gehört, auch kostenlos Brot mit verschiedenen Saucen als Vorspeise an den Tisch gebracht.

Adresse: Soeflinger Straße 142, 89077 Ulm

Website: shalimar-ulm.de

Himalaya

In der Nähe des Ulmer Rathauses befindet sich das Himalaya, das dort bereits seit 27 Jahren seine Türen öffnet. Das Haus mag von außen eher unscheinbar wirken, doch drinnen erwartet die Gäste eine gemütliche Atmosphäre und eine großzügige Auswahl an Speisen. Besonders das Mittagsbuffet hat sich einen Namen gemacht und kommt bei den Gästen sehr gut an. Mit 4,2 Sternen auf Google wird die Küche vor allem für ihre schmackhaften Currys, die gute Würze und Frische der Speisen gelobt. Die Portionen sind großzügig bemessen und sorgen dafür, dass niemand hungrig gehen, aber auch nicht zu tief in die Taschen greifen muss.

Adresse: Marktplatz 5, 89073 Ulm

Website: himalaya-ulm.de

Taj Mahal Ulm

In direkter Nähe zum Münster bietet das Taj Mahal Ulm kulinarische Vielfalt auf hohem Niveau. Mit einer starken 4,6 Sternen auf Google überzeugt das ruhige, angenehme Ambiente viele Gäste, der Innenraum wird von einem Kunden sogar als fast „palastartig“ beschrieben. Auf der großen Speisekarte findet sich für jeden Geschmack etwas, egal ob würzig-scharf oder süß-fruchtig. Zu den besonderen Empfehlungen zählt der indische Klassiker Butter Chicken und das Karahi Paneer – hausgemachter Käse aus Kuhmilch in Currysauce.

Adresse: Frauenstraße 31, 89073 Ulm

Website: www.tajmahal-ulm.de

Noon Mirch

Nur einen kurzen Spaziergang von der Donau entfernt liegt das Noon Mirch mit stolzen 4,8 Sternen auf Google. Hier findet man indische Klassiker, wie Paneer-, Hühner- und Lammgerichte, aber auch einzigartige Speisen, die von indischen Straßenmärkten inspiriert worden sind, beispielsweise die Murgh Kathi Roll. Dabei handelt es sich um eine Art Naan-Brot-Sandwich mit gegrillter würziger Hähnchenbrust aus dem Tandoori Lehmofen. „Das Restaurant bietet eine große Vielfalt an Gerichten, und jedes einzelne war nicht nur geschmacklich hervorragend, sondern auch wunderschön präsentiert“, lobt ein Kunde. Ein anderer Gast beschreibt das Ess-Erlebnis als „unfassbar gutes, authentisches Essen“.

Adresse: Neue Straße 100, 89073 Ulm

Website: www.noonmirchulm.de

Masala Zeit

Das neue Lokal Masala Zeit in Neu-Ulm hat erst dieses Jahr eröffnet. Mit einer Bewertung von 4,9 Sternen steht das junge Restaurant aber bereits ganz oben auf der Rangliste. Der Besitzer und Betreiber, Gurnam Singh, stammt aus Punjab an der Grenze zu Pakistan und bringt seine Erfahrung aus seinen authentisch-indischen Restaurants in Roth nun auch nach Neu-Ulm. Unterstützt wird er von einem Koch, der ebenfalls aus Nordindien kommt. Das Essen überzeugt viele Gäste mit authentischem Geschmack, großartigem Preis-Leistungs-Verhältnis und einem schönen Ambiente. Besonders gelobt werden der freundliche Service und die würzige, aromatische Küche: „Wenn scharf auf der Karte steht, dann ist das Essen auch scharf.“ Ein anderer Gast schwärmt: „Lange nicht mehr so gut indisch gegessen! Sowohl das Essen als auch der Mango Lassi waren top. Komme sicher wieder.“

Adresse: Augsburger Straße 26, 89231 Neu-Ulm

Website: www.masalazeit.de

Sripaka Restaurant

Mit einer hervorragenden Bewertung von 4,8 Sternen auf Google gehört das Sripaka Restaurant zum Pflichtprogramm für Fans von indischem Essen. Die kulinarische Ausrichtung ist fest in Südindien und Sri Lanka verankert. Der Besitzer, der auch das kultige Wiley-Kiosk betreibt, setzt bei seinen Gerichten auf Familienrezepte, die über Generationen weitergegeben worden sind: „Unser Anspruch ist es, jedem Gast ein Stück Tamil Nadu näherzubringen – mit Authentizität, Geschmack und viel Leidenschaft.“ Die Karte ist übersichtlich gehalten, bietet aber neben traditionellen Currys auch spannende, weniger bekannte Spezialitäten für diejenigen, die Lust haben, etwas Neues zu probieren. Besonders oft empfehlen Gäste das Masala Dosa, ein knuspriger Crêpe gefüllt mit fermentierten Reis und Linsen. Ein Kunde schwärmt: „Dieses Restaurant ist wirklich ein verstecktes Juwel in der Stadt, und ich kann es nur empfehlen!“ Ein anderer Besucher schreibt: „Wir kommen auf alle Fälle wieder und sind rundum begeistert!“

Adresse: Kasernstraße 24, 89231 Neu-Ulm

Website: www.sripaka.de