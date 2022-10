Fünf Verletzte bei schwerem Unfall, darunter zwei Kinder

Zwei Autos stoßen zusammen. Ein 80-Jähriger hat wohl die Vorfahrt missachtet. Mitunter zwei fünfjährige Mädchen erleiden schwere Verletzungen.

Fünf Personen sind bei einem Unfall bei Ingoldingen im Landkreis Biberach zum Teil schwer verletzt worden. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 80-Jähriger am Sonntag gegen 10.15 Uhr mit einem Opel einen Feldweg aus Hervetsweiler kommend in Richtung L284. An der Kreuzung sei der Mann in die Landstraße eingefahren, zeitgleich kam von rechts aus Richtung Ingoldingen ein 39-Jähriger in einem Ford. Der fuhr laut Polizei in Richtung Steinhausen und hatte Vorfahrt. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Autos.

Zwei Mädchen erleiden schwere Verletzungen bei Unfall bei Ingoldingen

Bei dem Unfall zogen sich beide Fahrer Verletzungen zu. Die 42-jährige Beifahrerin sowie zwei fünfjährige Mädchen im Ford erlitten zudem teils schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Personen in Kliniken.

Kräfte der Feuerwehr sperrten die Straße zur Unfallaufnahme. Abschlepper bargen die Fahrzeuge von der Unfallstelle. Der Verkehrspolizei Laupheim (Telefon 07392/3690320) nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden auf 35.000 Euro. (AZ)