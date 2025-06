Hubschrauber-Einsatz nach Unfall: 16-Jähriger kollidiert mit Reh und wird schwer verletzt

Bei einem Unfall am MIttwochabend bei Ingoldingen im Kreis Biberach hat ein 16-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Um 19.45 Uhr war der Jugendliche mit seinem Kraftrad auf der K7597 von Oberessendorf in Richtung Winterstettendorf unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Im dortigen Waldgebiet kreuzte unmittelbar vor ihm ein Reh von rechts nach links die Fahrbahn. Der Biker kollidierte mit dem Tier und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn mit dem Hubschrauber in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Am Motorrad entstand Sachschaden von circa 8000 Euro. (AZ)