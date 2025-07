Vorfahrt genommen: Zwei Verletzte und 80.000 Euro Schaden nach Unfall

Mit zwei Verletzten und Blechschaden in Höhe von rund 80.000 Euro ist ein Unfall am Donnerstag bei Ingoldingen (Kreis Biberach) geendet. Der Unfall ereignete sich kurz vor Mitternacht.

Ein 26-Jähriger fuhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf der L284 von Sattenbeuren in Richtung Ingoldingen. Aus Steinhausen kam ein 60-Jähriger. Der wollte an der Kreuzung mit seinem Mercedes-SUV nach links auf die Landstraße in Richtung Ingoldingen abbiegen. Dabei übersah er wohl den 26-Jährigen, der sich auf der Vorfahrtstraße befand.

Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Bei dem Unfall zogen sich der mutmaßliche Unfallverursacher und auch der 26-Jährige Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik.

Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittler schätzen den Schaden an der C-Klasse auf circa 30.000 Euro und den am SUV auf rund 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)