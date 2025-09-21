Motorradfahrer bei Unfall nahe Ingstetten schwer verletzt

Am Ortseingang von Ingstetten hat ein 24-jähriger Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist mit einem Gartenzaun kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, war die Gruppe von vier Motorradfahrern am Samstagabend von Deisenhausen kommen nach Ingstetten unterwegs. Wegen seiner zu hohen Geschwindigkeit am Ortseingang von Ingstetten habe der 24-Jährige in einer Rechtskurve die Kontrolle verloren und war nach links von der Fahrbahn abgekommen, ehe er mit einem dort befindlichen Gartenzaun kollidierte. Der 24-jährige Motorradfahrer wurde dadurch schwer verletzt und musste vor Ort durch einen Notarzt ärztlich versorgt werden. Anschließend wurde er von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben dem massiv beschädigten Gartenzaun entstand laut Polizei am Motorrad ein wirtschaftlicher Totalschaden mit einer Schadenshöhe von mehr als 10.000 Euro. (AZ)

-