Media-Markt-Chef: „Derjenige, der meint, er könnte in Konkurrenz zu Inhofer treten, ist falsch gewickelt“

FARUK BEGOVIC : Herr Begovic, warum verkaufen Sie jetzt Küchen in Ihrem Elektromarkt?

FARUK BEGOVIC : Wir müssen unsere Flächen anders füllen als in früheren Zeiten, wir richten alles auf den Kunden und das Erlebnis beim Einkaufen aus. Wir wollten unseren Laden nicht verkleinern und da kam mir die Idee mit den Küchen. Es gibt sehr viele Verbindungen von Küchen und einem Elektronikmarkt.

DIE WÄREN? : Begovic: Die weiße Ware, also Elektrogroßgeräte, verkaufen wir ja ohnehin. Somit sind Küchen die ideale Anbindung. Der Media-Markt in Augsburg war der Pionier, schon da funktioniert das sehr gut.

GEGENÜBER IST INHOFER. SEHEN SIE DEN ALS KONKURRENZ? : Begovic: Nein, derjenige, der meint, er könnte in Konkurrenz zu Inhofer treten, ist falsch gewickelt. Inhofer ist eine große Macht. Wir sind zum einen eine Ergänzung – zum anderen bieten wir durch das integrierte Küchenstudio in Kombination mit unserem Angebot an Elektrogeräten vor allem ein ganz neues Einkaufserlebnis. Mit dem Start sind wir sehr zufrieden: Am ersten Tag haben wir bereits eine Küche im mittleren Preissegment verkauft.

WARUM HABEN SIE DEN LADEN VON SATURN IN MEDIA-MARKT UMBENANNT? : Begovic: Die Welt dreht sich. Wir haben untersucht, wie wir die Stärke der beiden Marken hier vor Ort am besten nutzen können. Schließlich wollen wir die Kundenzufriedenheit immer weiter steigern. Also wurden umfassende Standort- und Marktanalysen durchgeführt, die letztendlich Grundlage für die Entscheidung waren.

WIE KÖNNEN SIE ALS ELEKTROMARKT IM JAHR 2024 BESTEHEN? : Begovic: Immer mit der Zeit gehen. Der neue Media-Markt in Senden hat mit dem Saturn der Vergangenheit nicht mehr viel zu tun.

WORAN IST DAS ZU ERKENNEN? : Begovic: Das fängt schon mal mit niedrigeren Regalen an. Die waren früher 1,80 Meter hoch. Jetzt sind sie mit maximal 1,40 so niedrig, dass man von überall die Orientierung im Laden hat. Offen, hell und modern. CDs oder Blu-Rays sind fast verschwunden, weil wir ein deutlich geringeres Interesse daran feststellen. Andere Abteilungen werden hingegen größer: etwa Computer, hier wird viel Beratung nachgefragt. Genauso sieht es aus mit Fernsehern. Auch „Kleinelektro“ hat in der Nachfrage zugelegt, das sind etwa Küchengeräte wie Kaffeemaschinen, Toaster oder Mixer. Die Übersichtlichkeit hat an Bedeutung gewonnen: Wenn die Kundschaft nur eine Glühbirne oder Steckdosenleiste sucht, sollte sie sofort gefunden werden.

SONST BESTELLT ER IM INTERNET....: Begovic: Vielleicht.

IN DER GLACIS-GALERIE IM MEDIA-MARKT VERKAUFEN SIE AUCH SPIELWAREN. NICHT ABER IN SENDEN. WARUM? : Begovic: Ganz einfach. Mir ist aufgefallen, dass im Center in Neu-Ulm Spielwaren fehlen. Das war die richtige Entscheidung, die Abteilung hat sich hervorragend entwickelt.

SIE HABEN VOR ZWEI JAHREN DEN MARKT IN SENDEN ÜBERNOMMEN. WAS HAT SICH SEITDEM GEÄNDERT? : Begovic: Der Wandel ist stetig. Zum Beispiel hat sich die Drohnenabteilung verkleinert, weil Drohnen bei uns schlichtweg deutlich weniger nachgefragt werden. Wir haben aber immer noch ein Sortiment, das sich bewährt hat.

VOR FAST ZEHN JAHREN WURDE DIE GLACIS-GALERIE ERÖFFNET. IM KOMMENDEN JAHR LAUFEN NACH EINER DEKADE VIELE MIETVERTRÄGE AUS. WIE IST DER STAND DER DINGE BEIM MEDIA-MARKT? : Begovic: Wir werden den Vertrag demnächst verlängern. Und wir werden investieren.

WAS BEDEUTET DAS? : Begovic: Wir werden den Laden im zweiten Quartal des nächsten Jahres umbauen. Wir wollen das Geschäft auf den gleichen modernen Stand wie in Senden bringen. Er ist etwas in die Jahre gekommen. Der neue Laden in Neu-Ulm wird in die gleiche Richtung gehen, wie Senden. Jedoch ohne Küchen.

DIE MEDIAMARKTSATURN RETAIL GROUP, EUROPAS GRÖSSTE ELEKTRONIK-FACHMARKTKETTE, ERLEBTE IN DEN VERGANGENEN JAHREN DURCHAUS KRISEN. WIE IST DIE LAGE IHRER BEIDEN MÄRKTE? : Begovic: Beide Märkte stehen wirtschaftlich hervorragend da. Durch die Konzentration auf eine Marke, also Media-Markt, wird zudem der Betrieb effizienter. Die Kommunikation ist schlicht einfacher.

GEIZ IST GEIL, HIESS MAL EIN WERBESLOGAN. WIE BEGEGNEN SIE DER KUNDSCHAFT, DIE IN IHREN MÄRKTEN DAS BILLIGERE ANGEBOT AUF DEM SMARTPHONE SUCHT UND ONLINE BESTELLT? : Begovic: Damit haben wir überhaupt kein Problem. Wir prüfen regelmäßig die Preise bei maßgeblichen Wettbewerbern. Dank unserer elektronischen Preisschilder können wir schnell auf kurzfristige Preisentwicklungen reagieren und ebenfalls anpassen. Unsere Kunden können uns vertrauen, wir sind immer konkurrenzfähig.

