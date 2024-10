50 Jahre ist es her, als Dieter „Didi“ Hailing in der Kirche St. Johann Baptist in Neu-Ulm Ministrant war. Jetzt kommt der inzwischen 60-Jährige zurück in die Kirche: zum Tätowieren. „Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich ein halbes Jahrhundert später wieder am Altar stehe.“

