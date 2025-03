Landkreis Neu-Ulm Erste Inklusionsbeauftragte im Kreis Neu-Ulm: Was sind Ihre Ziele, Frau Dornach?

Seit etwa drei Monaten gibt es im Kreis Neu-Ulm eine politische Anlaufstelle zum Thema Inklusion. Was wurde seither unternommen, was steht noch an? Wo liegen die Probleme? Ein Interview.