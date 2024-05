Sieben Verletzte bei Unfall in Österreich: Mann aus Kreis Neu-Ulm betroffen

Zwei Autos aus Deutschland krachen bei Nassereith frontal zusammen. Eine Person musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos aus Deutschland sind in Österreich sieben Menschen verletzt worden, einer von ihnen mittelschwer. Ein Hubschrauber war im Einsatz.

Die Polizei geht davon aus, dass ein Fahrer (66) aus dem Landkreis Böblingen wegen eines Sekundenschlafs am Steuer auf die Gegenfahrbahn beraten war, wie die Ermittler am Donnerstag berichteten. Im anderen Auto saß ein 18-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Neu-Ulm.

Der Unfall passierte am Mittwochabend auf der B179 im Bereich des Gasthauses Fernsteinsee auf dem Gemeindegebiet Nassereith in Tirol, rund 40 Kilometer südwestlich von Garmisch-Partenkirchen. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser in Reutte und Zams.

Im Auto des 66-Jährigen, der in Fahrtrichtung Imst unterwegs war, seien zwei Passagiere gewesen, so die Polizei. Der 18-Jährige sei in Fahrtrichtung Fernpass unterwegs gewesen. Er sei mit zwei weiteren Teenagern (19 und 18 Jahre) und einer Frau unterwegs gewesen, deren Alter die Polizei nicht nannte. Am Pkw des 66-Jährigen sei Totalschaden entstanden. Die Straße sei eineinhalb Stunden gesperrt gewesen. Das Rote Kreuz war nach Polizeiangaben mit vier Rettungsfahrzeugen und einem Notarztwagen, die Freiwillige Feuerwehr Nassereith mit 36 Einsatzkräften im Einsatz. (dpa/AZ)