Insolvenzverfahren bei Scantinel Photonics: Zeiss-Tochter kämpft um Zukunft

Ulm

Insolvenzverfahren bei Scantinel: Zeiss-Tochter in Ulm kämpft um Zukunft

Scantinel Photonics, ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich Sensortechnologien für autonome Fahrzeuge, ist in Schieflage. Das sind die Gründe.
Von Oliver Helmstädter
    Gemischter Verkehr: Wer fährt in Zukunft selbst, autonom - oder mal so oder so? Scantinel aus Ulm gilt als ein führender Anbieter von für autonome Fahrzeuge und Robotik.
    Gemischter Verkehr: Wer fährt in Zukunft selbst, autonom - oder mal so oder so? Scantinel aus Ulm gilt als ein führender Anbieter von für autonome Fahrzeuge und Robotik. Foto: Christian Charisius, dpa/dpa-tmn

    Als Zeiss vor sechs Jahren das Start-up Scantinel Photonics übernahm, galt es als Unternehmen mit Zukunft. Jetzt läuft ein Insolvenzverfahren des Unternehmens das seinen Sitz in der alten Röhrenfabrik im Ulmer Westen hat.

