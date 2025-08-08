Insolvenzverfahren bei Scantinel: Zeiss-Tochter in Ulm kämpft um Zukunft

Als Zeiss vor sechs Jahren das Start-up Scantinel Photonics übernahm, galt es als Unternehmen mit Zukunft. Jetzt läuft ein Insolvenzverfahren des Unternehmens das seinen Sitz in der alten Röhrenfabrik im Ulmer Westen hat.

