Jugend-Workshop in Roggenburg bringt über 50 junge Menschen zusammen

Mehr als 50 junge Menschen bis 26 Jahre trafen sich kürzlich zu einem interaktiven und vielseitigen Nachhaltigkeits-Workshop auf dem Gelände des Pferdesportvereins Roggenburg. Im Mittelpunkt stand dabei nicht der Pferdesport, sondern eine generationengerechte Auseinandersetzung mit Umwelt-, Medien- und Gesellschaftsthemen. Organisiert wurde der Workshop vom Verband der Reit- und Fahrvereine Schwabe, der allgemeinen Jugendarbeit des Bayerischen Reit- und Fahrverbands (BRFV) und dem PSV Roggenburg, unterstützt von der Initiative „Grüner Stall“ der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), der Bayerischen Sportjugend (BSJ), dem Kreisjugendring Neu-Ulm, dem Landkreis Neu-Ulm sowie dem Jugendforum der Gemeinde Roggenburg.

Impulse, Diskussion und Mitmachen im Vordergrund.

Am Workshoptag standen Impulse, Diskussion und Mitmachen im Vordergrund: Katrin Heyers, Leiterin der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit im Europäischen Leichtathletik-Verband, eröffnete den Tag mit einem engagierten Impulsreferat und interaktiven Spielen zur Bedeutung von Nachhaltigkeit für jeden Einzelnen und den verschiedenen Facetten der Nachhaltigkeit. Silke Dehe, berittene Biologin und Waldpädagogin, führte die Teilnehmenden auf eine interaktive Grünlandbegehung entlang des Naturlehrpfads des PSV. An den Stationen wurde die Vielfalt heimischer Ökosysteme mit allen Sinnen erlebbar gemacht.

Alte Sportausrüstung wird in neue Objekte verwandelt.

Emily Thümmel von Riders for Future leitete einen Upcycling-Workshop, bei dem alte Sportausrüstung in neue, kreative Objekte verwandelt wurde. Alexandra Birk, Sonderpädagogin, thematisierte in ihrem Beitrag den verantwortungsvollen Umgang mit Medien. Der Workshop vereinte auf beeindruckende Weise Bildung, Kreativität und Engagement. Die Beteiligung war hoch, die Diskussionen lebendig, und das Feedback durchweg positiv. Viele Teilnehmende nahmen nicht nur neue Ideen mit, sondern auch das Gefühl, Teil einer jungen Bewegung zu sein, die sich für eine nachhaltigere Zukunft einsetzt.

