Interkulturelle Woche: Neu-Ulm setzt ein Zeichen für Demokratie und Vielfalt

Noch bis Sonntag, 28. September, lädt die Stadt Neu-Ulm gemeinsam mit 18 Partnerorganisationen zur Interkulturellen Woche (IKW) ein. Unter dem bundesweiten Motto „Dafür!“ soll die Aktionswoche ein Zeichen für Demokratie, Vielfalt, Toleranz und das Recht auf Asyl setzen. Mit den Veranstaltungen sollen Brücken gebaut, Perspektiven geöffnet und das friedliche Miteinander in der Stadt gefeiert werden. Bundesweit beteiligen sich rund 750 Städte und Gemeinden an den Aktionen.

Die Aktionswoche passt zur Neu-Ulmer Kampagne „Mia san mehr“

Die Interkulturelle Woche soll sich nahtlos in die städtische Kampagne „Mia san mehr“ einfügen, mit der die Stadt Neu-Ulm ein klares Bekenntnis zu Respekt, Vielfalt und demokratischen Werten abgibt. „Mia san mehr“ und die IKW verfolgten das gleiche Ziel, so die Stadt in einer Pressemitteilung: Die Stärke einer offenen Gesellschaft sichtbar zu machen und allen Menschen Räume zur Begegnung zu bieten.

Ralph Seiffert, zuständiger Dezernent für Bildung, Kultur, Freizeit, Sport und Soziales, betont: „Die Interkulturelle Woche ist für Neu-Ulm ein starkes Signal: Wir zeigen, dass Vielfalt uns bereichert und Zusammenhalt unsere Stadt trägt.“ Mit der Kampagne „Mia san mehr“ habe die Stadt Neu-Ulm bereits ein sehr deutliches Zeichen für Respekt und Toleranz gesetzt. „Jetzt setzen wir dieses Zeichen mit vielen Partnern fort – sichtbar, lebendig und gemeinsam.“

Die Reihe hat bereits am Wochenende begonnen. Folgende Veranstaltungen stehen noch auf dem Programm:

Interkulturelle Woche: Das Programm in Neu-Ulm bis Sonntag, 28. September

„Probier’s mal mit Gemütlichkeit“: Donnerstag, 25. September, 11 Uhr, Mark-Twain-Grundschule (Grethe-Weiser-Straße 3).

„Stadtspaziergang – Vielfalt erleben auf Schritt und Tritt“: Donnerstag, 25. September, 16 bis 18 Uhr, Treffpunkt Familienzentrum (Kasernstraße 54).

„Surf on, Europe – Filmvorführung und Gespräch“: Freitag, 26. September, 18 Uhr, mit Regisseur Lukas Steinbrecher, Dietrich Theater (Marlene-Dietrich-Straße 11).

„Meet & Eat – Begegnung bei Essen und Austausch“: Freitag, 26. September, 12 bis 16 Uhr, Begegnungsstätte Mitte der Awo (Eckstraße 3).

„Weltküche – Get Ready“ Samstag, 27. September, 14 bis 18 Uhr, Haus der Nachhaltigkeit (Augsburger Straße 23).

„Jogg deine Stadt – Neu-Ulm erleben, Menschen begegnen“: Samstag, 27. September, 8 Uhr, Treffpunkt Haupteingang Rathaus Neu-Ulm (Augsburger Straße 15).

„Weltküche – Kulturen an einem Tisch“: Samstag, 27. September, ab 18 Uhr, Haus der Nachhaltigkeit (Augsburger Straße 23).

Digitales Angebot: „Ankommen – Geschichten aus aller Welt“ (Interviewreihe): noch bis Sonntag, 28. September, auf dem Instagram-Kanal des Quartiersmanagements @qm\_neuulm. (AZ)