Abschied von der Schwabenstraße: Die Internationale Schule zieht an einen neuen Standort

Erst kürzlich feierte die Internationale Schule Ulm/Neu-Ulm ihr 20-jähriges Bestehen. Doch das Jubiläum umwehte bereits ein Hauch von Abschied. Seit 2006 befindet sich die Einrichtung in einem Gebäude in der Schwabenstraße in Neu-Ulm. Diesen Standort will die Privatschule verlassen und sich deutlich vergrößern. Der geplante Umzug in einen Neubau war nun Thema im Neu-Ulmer Stadtrat.

