Chefarzt am Ulmer Bwk: „Fast alle Patienten, die wir verlegen, sind nicht geimpft“

Plus Martin Kulla, Chefarzt am Ulmer Bundeswehrkrankenhaus, ist zuständig für die Verlegung von Covid-19-Patienten mit dem Flugzeug. Wie die Transporte ablaufen.

Herr Professor Kulla, wissen Sie schon, wann Sie das nächste Mal an Bord eines MedEvac-Airbus steigen, um Covid-19-Patientinnen und -Patienten zu verlegen?



Martin Kulla: Das kann ich nicht sagen. Der letzte Flug war für das Ulmer Team vor wenigen Tagen, wobei ich da nicht dabei war. Wir sind hier am Ulmer Bundeswehrkrankenhaus nicht die Planer. Dies findet überregional statt über das sogenannte Kleeblattsystem. Wir sind die Ausführenden.