Ding-Chef rechnet mit weiteren Veränderungen durch das Deutschlandticket

Plus Preise, Angebote, Infrastruktur: Ding-Geschäftsführer Bastian Goßner spricht über große Umwälzungen und Unsicherheiten im öffentlichen Nahverkehr.

Von Sebastian Mayr

Das Deutschland-Ticket gibt es seit zwei Monaten. Erfüllen sich die Erwartungen des DING, dadurch eventuell mehr Kunden zu generieren?



Bastian Goßner: DING-Abos wurden bisher bei unseren regionalen Vertriebspartnern gekauft, die Kunden können das Deutschlandticket jetzt aber überall im ganzen Land erwerben. Deswegen ist es schwierig, zu sagen, ob unsere Prognose getroffen wurde. Gerade laufen bundesweit die ersten Zahlen zusammen, bei der Zuordnung helfen die Postleitzahlen.

Wie geht es weiter?



Goßner: Wir sehen, dass sich die Zahlen bei uns im Verbundgebiet verstetigen. Wir hatten im Juni über 13.000 Abos und im Juli noch einmal 500 mehr. Das Deutschlandticket gibt es zwar im Jahresabo, aber man kann es monatlich kündigen. Das führt dazu, dass Kunden sagen: Diesen Monat fahre ich zweimal in die Berge, da lohnt es sich, aber nächsten Monat kündige ich. Ich sehe eine große Chance im Jobticket, das macht im DING schon ein Drittel der Deutschlandtickets aus. Durch die Zuschüsse des Arbeitgebers sinkt der Eigenanteil auf 25, 20 oder 15 Euro. Den bezahlen Kunden auch in Monaten, in denen sie wenig mit den Öffentlichen unterwegs sind.

