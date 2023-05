Interview zum Vatertag: "Nur stillen können sie nicht"

Plus Psychologe Christian Bachmann und Psychotherapeutin Judith Bürzle sprechen über Klischees, den schwierigen Alltag und darüber, was Väter leisten können.

Frau Bürzle, Herr Bachmann, im Werbeheftchen eines Discounters wurden vor dem Muttertag Rosen angepriesen und vor dem Vatertag ein Schweißgerät. Sie beraten Eltern. Sind die Rollen von Müttern und Vätern wirklich so verschieden?



Judith Bürzle: An den Trainings, die wir für Pflegeeltern anbieten, nehmen mehr Frauen teil. Die Väter, die dabei sind, erlebe ich als emotional zugewandt und nicht als den Klischees entsprechend. Sie haben große Freude daran, mit den Kindern Zeit zu verbringen.

Dann beobachten Sie die Aufteilung, dass der Mann arbeiten geht und die Frau bei den Kindern ist?



Christian Bachmann: Die Datenlage ist eindeutig: Rund 50 Prozent der Mütter und rund 85 Prozent der Väter mit kleinen Kindern arbeiten.