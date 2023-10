Interview

26.10.2023

Landrat Freudenberger sagt ade: "Ich werde das Amt ab und an vermissen"

Plus Thorsten Freudenberger wird in Neu-Ulm als Landrat offiziell verabschiedet. Was in seiner Amtszeit erreicht oder nicht erreicht wurde, was er vermissen wird – und was nicht.

Von Ronald Hinzpeter

Jetzt wird es ernst mit dem Abschied aus dem Landratsamt, Sie werden im Sendener Bürgerhaus verabschiedet und dürfen am Freitag zum Schluss noch eine Kreistagssitzung leiten ...



Thorsten Freudenberger: Bei der Kreistagssitzung bin ich leider nicht da, ich muss in München bei der CSU-Fraktion sein, weil da interne Abstimmungen sind. Daran sind auch Schwaben beteiligt, dabei geht es auch darum, Schwaben zu vertreten, da braucht man jede schwäbische Stimme.

Was werden Sie nach Ihrem Abschied vom Landratsamt am meisten vermissen?



Freudenberger: Auf jeden Fall die Menschen, gerade die in meinem direkten Umfeld in meinem Büro. Das war über viele Jahre hinweg ein enges und vertrauensvolles Zusammenarbeiten. Viele Menschen sind mir ans Herz gewachsen, da fällt der Abschied schon schwer.

