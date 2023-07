Interview

Suizid eines Asylbewerbers: Wie umgehen mit traumatisierten Flüchtlingen?

Plus Sind Asylbewerber häufiger anfällig für Suizid? Seit einem Jahr gibt es in Neu-Ulm eine Anlaufstelle für traumatisierte Geflüchtete. Eine Mitarbeiterin berichtet.

Von Michael Kroha

Im Landkreis Neu-Ulm hat sich kürzlich ein Asylbewerber das Leben genommen. Es gibt Zweifel, aber der Vorwurf steht im Raum, die Zustände hierzulande hätten ihn in den Tod getrieben. Das "Psychosoziale Zentrum für traumatisierte Geflüchtete Neu-Ulm", kurz PSZ, ist auch in angrenzenden bayerischen Landkreisen tätig. Wie oft kommt so etwas vor?



Simone Lehner: Zum Glück ist das bei uns so noch nicht vorgekommen. Man bekommt es immer mal wieder am Rande mit. Dass Geflüchtete bei uns in der Beratung über Suizidgedanken sprechen, kommt jedoch häufig vor. Viele unserer Klienten sind latent suizidal.

Wie geht man mit diesen Menschen um?



Lehner: Das kommt darauf an, wie akut es ist. Wir wissen, welche Fragen wir stellen müssen. Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass es fünf vor zwölf ist, gehen wir mit ihnen in eine Klinik. Das ist bislang nur einmal vorgekommen. Es ist ein Irrglaube, dass man Menschen, wenn man danach fragt, erst auf die Idee bringt. Oftmals hilft es, wenn sie mit jemandem darüber sprechen können, der nicht direkt in Panik verfällt.

Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

