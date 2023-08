Tatort Donaufest: Ein Krimiautor spricht über sein neuestes Verbrechen

Plus Helmut Gotschy lässt Ulm zum Schauplatz mörderischer Verbrechen werden – natürlich nur auf dem Papier. Am 24. August erscheint Kommissar Bitterles neuester Fall.

Warum schreiben Sie Krimis?



Helmut Gotschy: Ich habe schon lange Krimis gelesen, bestimmt schon seit 40 Jahren. Da waren dann ein paar so schlechte dabei – das war bereits zu der Zeit, als ich vom Instrumentenbau zur Schriftstellerei gewechselt hatte –, dass ich dachte, das kann ich besser. Und ich hatte dann auch wirklich großes Glück: Ich habe vier Manuskripte verschickt und vom vierten Verlag kam dann die Zusage. Seither bin ich bei Emons und freue mich über jeden neuen Vertrag.

Wo holen Sie sich Ihre Inspirationen für Ihre Krimis?



Helmut Gotschy: Das liegt irgendwie auf der Straße. Wichtig sind neben dem Plot die handelnden Personen. Da möchte ich den US-amerikanischen Schriftsteller Jonathan Franzen zitieren, der sagte, für den Plot brauche er zehn Minuten, für die Ausarbeitung der Figuren bis zu acht Jahren. Und da ist was dran. Je detaillierter sie eine Figur kreieren, desto einfacher schreibt sich die Geschichte. Es geht um die Hintergründe der Personen, warum sind sie, wie sie sind, welche Impulse dazu führen, dass sie sich verändern. Und dadurch, dass Emons ein Regionalkrimiverlag ist, steht der Handlungsort fest. Da bleibe ich in Ulm, wo ich mir kulturelle Ereignisse ausgesucht habe. Beim letzten Mal hieß es "Tod beim Fischerstechen" und nun "Mord beim Donaufest".