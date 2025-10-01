Ende einer Kult-Gaststätte: Die Jahnhalle öffnet zum letzten Mal

Sie war für viele Fan-Generationen der Ulmer Fußballer der Treffpunkt schlechthin. Bier und Bratwurst an der Jahnhalle, direkt gegenüber des Donaustadions, gehörten zum Spieltags-Ritual. Nach dem Heimspiel der Spatzen am Mittwochabend, 1. Oktober, gegen den 1. FC Schweinfurt 05 ist Schluss. Für immer. Für den Neubau des Beurer-Sportparks auf dem SSV-Gelände muss die altehrwürdige Kultstätte 75 Jahre nach ihrem Wiederaufbau weichen. „Um den Abriss der Jahnhalle, dessen Vorbereitungen und die nachfolgend startenden Bauarbeiten sowie entsprechende Auswirkungen terminlich sicherstellen zu können, wurde in Abstimmung mit allen beteiligten Akteuren ein konkreter Terminplan für das vierte Quartal 2025 festgelegt“, erklärt Fabian Göggel, Geschäftsführer des SSV Ulm 1846.

Der Sportbetrieb in der Jahnhalle und im Tennissaal wurde bereits mit Beginn des neuen Schuljahres im September eingestellt. „Die Schaffung von Ersatzsportflächen hat uns schon seit längerem beschäftigt“, erklärt Göggel. Für alle Sportgruppen und Abteilungen wurden inzwischen Übergangslösungen gefunden. Der Verein hat neben seinen eigenen Möglichkeiten und städtischen Sportstätten auch Räumlichkeiten der Katholischen Kirchengemeinde St. Michael zur sportlichen Nutzung angemietet. Der SSV-Geschäftsführer betont: „Unser Dank gilt insbesondere Pfarrer Dr. Michael Estler und dem Vorstand der Kirchengemeinde für ihre große Unterstützung.“

Vereinspräsident Willy Götz lobt die langjährige Pächterin Zina Seibold-Bajusic

Der Abbruch bedeutet auch, dass die Gaststätte der Jahnhalle schließen muss. Mit Pächterin Zina Seibold-Bajusic, die seit über acht Jahren die Gastronomie führte, habe man sich auf den 1. Oktober 2025 als letzten Öffnungstag geeinigt, erläutert Vereinspräsident Willy Götz. Seibold-Bajusic sei mit großem Engagement dabei gewesen. „Sie hat so eine geschätzte Anlaufstelle für Mitglieder, Stammtische und Familienfeiern geschaffen“, sagt Götz weiter.

Icon vergrößern Auf dem Vereinsgelände des SSV Ulm 1846 entsteht der moderne Beurer-Sportpark. Foto: Alexander Kaya Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auf dem Vereinsgelände des SSV Ulm 1846 entsteht der moderne Beurer-Sportpark. Foto: Alexander Kaya

Der Rückbau des Gebäudekomplexes wird umfangreich vorbereitet. Das Gebäude muss ausgeräumt, stillgelegt und außer Betrieb genommen sowie die Baustelle eingerichtet werden. All das beginnt bereits in den kommenden Wochen. Zeitnah nach der Außerbetriebnahme der Gaststätte wird auch der Bereich der Jahnhalle mit Bauzäunen abgesperrt. Ende November soll mit dem Abriss begonnen werden. Das künftige Baugrundstück umfasst die gesamte Fläche bis an die Stadionstraße und den angrenzenden Radweg.

Bevor die Bagger anrücken, verabschiedet sich der Verein von der traditionsreichen Sportstätte mit einem besonderen Event: Am Samstag, 8. November, öffnet die Jahnhalle letztmalig ihre Pforten zur „Abschiedsparty“, zu der Mitglieder des SSV Ulm 1846 eingeladen sind. Mit Musik auf verschiedenen Dancefloors im Gebäude soll ein letztes Mal gebührend gefeiert werden. Teil dieser Veranstaltung wird zudem eine Auktion sein, versteigert wird der Parkettbodens der Halle. Eingerahmt und in limitierter Anzahl werden Stücken des Sporthallenbodens angeboten.

Bei SSV-Heimspielen erweitert künftig das „Ulmerufer“ sein Angebot

Ganz ohne gastronomisches Angebot müssen Mitglieder des SSV sowie Besucherinnen und Besucher der Spatzen-Heimspiele künftig aber nicht auskommen. Vereinspräsident Willy Götz sagt: „Alle bisherigen Gäste sind herzlich eingeladen, künftig die beiden verbleibenden Vereinsgaststätten ‚ulmerufer‘ und ‘Nonno Franco‘ zu besuchen. Besonders an Heimspieltagen des SSV Ulm 1846 Fußball werde das „ulmerufer“ sein Angebot erweitern und eine umfangreichere Versorgung vorhalten.