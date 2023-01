Jahresrückblick 2022

Auf dem Schulzentrum in Wullenstetten rollen die Bagger an

Plus Drei Spatenstiche fanden 2022 auf dem Areal n Wullenstetten statt. Dort wird die Wirtschaftsschule erweitert sowie eine neue Dreifachhalle und eine neue Grundschule gebaut.

Das neu geplante Schulzentrum in Wullenstetten ist ein derart großes Projekt, dass es wohl die kommenden Jahre noch öfter in Jahresrückblicken auftauchen könnte – ähnlich wie der Bahnhof in Senden. Die Illerstadt stemmt derzeit viele ambitionierte Bauten. Das Schulzentrum ist 2022 ein gutes Stück vorangekommen, es fanden alleine drei Spatenstiche statt: Turnhalle, Grundschule und Erweiterung Wirtschaftsschule. Ein Überblick.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

