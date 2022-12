Endlich wieder ein Sommer der Festivals in Ulm und im Kreis Neu-Ulm

Plus Nach zwei dürren Lockdown-Jahren meldet sich die Kulturszene in Ulm und im Kreis Neu-Ulm zurück. Tausende kommen zu den Open Airs, doch Schmerzen bleiben.

Open Air im Überschwang. Nach zwei dürren Corona-Jahren kehrt die Kultur zurück. Teils gebeutelt, weil die fehlenden Einnahmen aus der Pandemiezeit schmerzen. So sehr, dass manche mehr oder weniger laut übers Aufhören oder Kürzertreten nachdenken. Zum Beispiel Claudia Riese und Heinz Koch, das Duo hinter dem Theater Neu-Ulm. Eher mehr als weniger laut sind die vielen namhaften Künstlerinnen und Künstler, die ihre Konzerte nachholen. Manchmal scheint es, als lechze das Publikum danach. Manchmal schauen Veranstalterinnen und Veranstalter im vollen, bunten Sommer 2022 auf leere Ränge.