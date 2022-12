Heiners, Südstadtbogen, Reuttier Straße: Großprojekte in Neu-Ulm kommen voran

Plus Im Stadtgebiet werden an mehreren Stellen millionenschwere Bauvorhaben verwirklicht. Jedes von ihnen hat für Neu-Ulm eine große Bedeutung.

Ein "Jahr der Spatenstiche" hatte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger vor zwölf Monaten für Neu-Ulm vorausgesagt. Gebaut und gebuddelt wurde dann tatsächlich an vielen Stellen. Mehrere Millionenprojekte, etwa der Neubau des Heiners, werden die Stadt noch jahrelang beschäftigen. Und manche Großbaustelle kostete die Bürgerinnen und Bürger Nerven, etwa an der Reuttier Straße.