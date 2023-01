Jahresrückblick 2022

In der Einkaufwelt von Ulm und Neu-Ulm bahnen sich große Veränderungen an

Plus Die Glacis-Galerie verliert das Blautalcenter als Konkurrenten. Die Sedelhöfe sind voll vermietet. Ungewiss bleibt die Zukunft des Ex-Möbel-Mahler.

Von Oliver Helmstädter

Die grundlegenden Veränderungen des Einkaufsverhaltens münden in Ulm in der Umgestaltung eines ganzen Viertels: Auf dem über 60.000 Quadratmeter großen Gelände des Blautalcenters soll in den kommenden Jahren ein neues Stadtquartier entstehen. Die ersten Ideen stellten die neuen Eigentümer, die Firma HLG aus Münster (Westfalen) im März vor.

