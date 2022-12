Jahresrückblick 2022

vor 17 Min.

Julia Probst schreibt Geschichte: Wie sich eine Gehörlose Gehör verschafft

Das Medieninteresse war groß, als die gehörlose Stadträtin Julia Probst am 16. Mai 2022 in Weißenhorn vereidigt wurde.

Plus Julia Probst von den Grünen ist im Mai 2022 als erste gehörlose Stadträtin in Bayern vereidigt worden. Die Kommunikation im Gremium funktioniert sehr gut.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Seit 16. Mai sind für gewöhnlich zwei Menschen mehr an den Sitzungen des Weißenhorner Stadtrats beteiligt. Es sind Gebärdensprachdolmetscherinnen, die die Sitzungsinhalte übersetzen, damit Julia Probst mitreden kann. Die Weißenhornerin ist eine Pionierin: Sie ist die erste gehörlose Stadträtin in Bayern. Nach eigenen Angaben fühlt sie sich sehr wohl im Gremium und in ihrer kommunalpolitischen Rolle.

