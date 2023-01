Klares Votum: Die Grundschule in Oberfahlheim soll bestehen bleiben

Plus Eine deutliche Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger stimmt für den Erhalt der Dorfschule. Jetzt muss die Gemeinde Nersingen diese Entscheidung umsetzen.

Soll die Grundschule in Oberfahlheim erhalten bleiben oder soll sie geschlossen werden? Über diese Frage wurde in Nersingen monatelang intensiv diskutiert und gestritten. Ende Juli kam es schließlich zum Bürgerentscheid. Das Votum der Bürgerinnen und Bürger war eindeutig: 74,4 Prozent stimmten für den Erhalt der Dorfschule. Wie geht es nun weiter?