Trotz Unmut: Neue Pflegeschule nimmt den Betrieb in Weißenhorn auf

Plus Die neue Berufsfachschule für Pflege der Kreisspitalstiftung ist eine Antwort auf den Fachkräftemangel. Doch die Standortfrage hat Unmut hervorgerufen.

Von Jens Noll

Mit neun Schülerinnen und zwei Schülern sowie drei Lehrkräften hat am 1. September die Kreisspitalschule in Weißenhorn den Betrieb aufgenommen. Die Berufsfachschule für Pflege unter der Trägerschaft der Kreisspitalstiftung dient dazu, dringend benötigte Nachwuchskräfte im Landkreis Neu-Ulm auszubilden, die idealerweise nach der Ausbildung bei den Kliniken im Landkreis oder bei einem der Kooperationspartner im Bereich der Pflege weiterarbeiten. Eigentlich sollte die Einrichtung ihren Standort in Illertissen haben. Doch das dort vorgesehene Gebäude konnte nicht bezogen werden.

