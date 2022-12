Roggenburg war mehrmals in Feierlaune: Das war 2022 alles geboten

Vor 50 Jahren entstand aus Biberach, Ingstetten und Meßhofen eine neue Gemeinde. Das Bildungszentrum am Kloster in Roggenburg besteht seit 20 Jahren.

Ein Festakt, eine neue Ortschronik, ein Aktionstag mit buntem Programm von Vereinen und Organisationen: Auf vielfältige Art hat die Gemeinde Roggenburg in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag gefeiert. Doppelt so alt ist der Veteranen-, Soldaten- und Kameradschaftsverein Schießen, der vor 100 Jahren gegründet wurde. Obendrein stand auch in einer örtlichen Einrichtung, die für die ganze Region von großer Bedeutung ist, ein Fest an: Das Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur wurde vor 20 Jahren eröffnet.

Im Zuge der Gebietsreform verfügte die Regierung von Schwaben die Zusammenlegung der Gemeinden Biberach, Ingstetten und Meßhofen zum 1. Juli 1972. Der heutige Bürgermeister Mathias Stölzle erinnerte beim Festakt am 1. Juli daran, dass Roggenburg die einzige wirkliche Neugründung einer Gemeinde im Landkreis Neu-Ulm gewesen sei. 1978 wurden noch Schießen, Schleebuch und Unteregg eingegliedert. "Roggenburg ist geprägt vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger", lobte das Gemeindeoberhaupt.

Eine Chronik und eine Linde als Geschenk zum Jubiläum

Das schönste Geschenk machte sich das Geburtstagskind gleich selbst: eine Chronik, die unter Federführung des Archivpflegers Lothar Mareis entstand. Landrat Thorsten Freudenberger brachte als Geschenk eine Landkreislinde als Erinnerung an das Jubiläum für den Dorfplatz in Meßhofen mit.

Eine Delegation der gleichnamigen Schweizer Gemeinde Roggenburg mit Gemeindepräsident Roland Walther an der Spitze gab sich beim Jubiläum ebenfalls die Ehre. Foto: Manuela Rapp

Im Mai fand der Festakt zum 20-jährigen Bestehen des Bildungszentrums statt. Der Geschäftsführer Pater Roman Löschinger erinnerte an die ursprüngliche Intention des Zentrums, einen Raum zu schaffen, in welchem Menschen ihre Probleme benennen können. Ergänzt wird die Palette mit ökologischen und kulturellen Angeboten, sodass man Löschinger zufolge guten Gewissens von einem Dreiklang aus Familie, Umwelt und Kultur sprechen kann. Getrübt wurde die Freude beim Leiter des Bildungszentrums allerdings auch in diesem Jahr, in dem wieder viele Veranstaltungen wie gewohnt stattfinden konnten. Mittlerweile hat die Einrichtung nicht mehr nur mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen, sondern auch mit der massiven Inflation, die sämtliche Kosten in die Höhe treibt. (AZ)