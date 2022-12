Jahresrückblick 2022

Vierspuriger B10-Abschnitt ist frei – die nächsten Dauerbaustellen stehen an

Plus Nach drei Jahren Bauzeit fahren zwischen Nersingen und Neu-Ulm Autos auf vier Spuren, in Ulm steht der große Umbau noch an. Wichtige Entscheidungen fallen.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Seit dem Sommer rollen die Autos zwischen Nersingen und Neu-Ulm doppelt so schnell: Nach rund drei Jahren Bauzeit ist die auf vier Spuren erweiterte B10 freigegeben. Vorbei sind die Arbeiten damit aber nicht, auf anderen Abschnitten sind gewaltige Veränderungen geplant. Sie beginnen auf der Adenauerbrücke über die Donau und ziehen sich durchs gesamte Ulmer Stadtgebiet. Der Ulmer Gemeinderat hat wegweisende Entscheidungen getroffen – der motorisierte Verkehr wird zeitweise ziemlich ausgebremst und dann ganz anders gelenkt, als seit Jahrzehnten gewohnt.

