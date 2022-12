Wie soll sich Holzheim in den kommenden Jahren entwickeln?

Plus Die Gemeinde will sich einem "Vitalitäts-Check" unterziehen, um ein Konzept für die Zukunft zu erarbeiten. Doch auf dem Weg dahin gibt es Schwierigkeiten.

Ein großes Projekt, die Neugestaltung der Dorfmitte, ist inzwischen abgeschlossen, mit der Erweiterung von Schule und Kindergarten hat die Kommune in diesem Jahr ein weiteres ambitioniertes Vorhaben auf den Weg gebracht. Parat für die ersten Bauvorhaben präsentiert sich mittlerweile auch das neue Wohngebiet an der Leibi, das die Kommunalpolitik zuletzt über einige Jahre hinweg beschäftigt hat, viel Kopfzerbrechen inklusive. Nun richtet sich der Blick verstärkt voraus.