Jetzt hat es den FV Illertissen erwischt

Mit 1:3 verlor der FV Illertissen am Freitagabend vor mehr als 600 Zuschauern und Zuschauerinnen das Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga Bayern. Schon zur Halbzeit führten die Gäste durch die Tore von Michael Dellinger und Joshua Endres mit 2:0. Dabei waren sie sehr effektiv und profitierten außerdem von den Fehlern und Nachlässigkeiten der Illertisser, bei denen nach Einschätzung ihres Trainers Holger Bachthaler „kein Spieler Normalform“ erreichte. Insgesamt präsentierten sich aber die Schweinfurter in prächtiger Verfassung und sorgten so für die erste Saisonniederlage der Illertisser. „Schütteln und dann geht es weiter“, sagte der Illertisser Trainer.

Das Spiel lief aus Sicht seiner Schützlinge allerdings auch sehr unglücklich. Bereits nach sechs Minuten setzte der aufgerückte Lasse Jürgensen zunächst einen Kopfball an den Pfosten des Schweinfurter Tors, im direkten Gegenzug unterlief FVI-Verteidiger David Udogu ein böser Schnitzer und Michael Dellinger nutzte ihn blitzschnell zum 0:1. Den Einheimischen war im weiteren Verlauf der Schock anzumerken. Nach einer guten Viertelstunde hatten sie Glück, dass Joshua Endres allein aufs Tor zulaufend daneben zielte. Lediglich Maximilian Neuberger sorgte auf der Gegenseite für Gefahr vor dem Gästetor (27.). Doch nach einem Alleingang zielte er genau auf Keeper Lukas Schneller. Prompt machten es die Schweinfurter wenige Minuten späte besser. Einen Schuss von Martin Thomann blockte Mitspieler Sebastian Müller unfreiwillig so ab, dass er vor die Füße von Joshua Endres fiel, der eiskalt aus zehn Metern zum 0:2 vollstreckte. Tobias Rühle scheiterte dann kurz vor der Pause allein durchlaufend an Torhüter Lukas Schneller.

FV Illertissen verliert gegen Schweinfurt

Der Anschluss hätte den Illertissern sicher gutgetan. So aber waren die Gäste auch nach der Pause zunächst die aktivere Mannschaft. Erst nach einer Stunde hatten die Illertisser eine gute Phase. Der eingewechselte Luis Pfaumann vergab zunächst in guter Schussposition, dann spielte er in der 67. Minute Yannick Glessing schön in den Lauf, der zum 1:2 traf. Die aufkommende Hoffnung währte exakt drei Minuten. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld zog Joshua Endres auf und davon und vollstreckte überlegt ins lange Eck zum 1:3.

Das war die endgültige Entscheidung, denn die Illertisser waren an diesem Tag nicht in der Lage, die Schweinfurter ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Die Gäste nahmen somit völlig verdient drei Punkte mit nach Hause. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Es war ein sehr kompletter Auftritt, sehr reif in allen Phasen, im Ballbesitz und auch gegen den Ball. Von daher haben wir verdient gewonnen“, schwärmte deren Trainer Viktor Kleinhenz nach dem Schlusspfiff.

Kurz vor dem Ende der Transferperiode fiel noch eine weitere Personalentscheidung: Der 25-jährige Jonathan Muiomo, der vor der Saison vom SSvG Velbert zum FV Illertissen gewechselt war, zieht weiter zum luxemburgischen Erstligisten FC Wiltz. Der Deutsch-Mosambiker hatte keinen Einsatz beim bayerischen Regionalligisten, sein Vertrag wurde im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst.

FV Illertissen: Ponath – Zeller (85 Vochatzer), Jürgensen, Neuberger, – Udogu (74. Helmer), Pudic (57. Pfaumann), Kilic, Cocic (66. Gölz)Fundel – Rühle, Glessing.