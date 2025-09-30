Wichtige Personalie im Rathaus: Jörg Oberle wird neuer Stadtbaudirektor

Neu-Ulm bekommt einen neuen Stadtbaudirektor. Am Dienstag wählte der Neu-Ulmer Stadtrat Jörg Oberle zum berufsmäßigen Stadtrat und Leiter des Dezernats 3 (Umwelt, Planen und Bauen). Er wird Nachfolger von Markus Krämer, der das Amt seit 2014 innehat. Für eine weitere Legislaturperiode stand der 64-Jährige nicht mehr zur Verfügung.

Für das Amt des Stadtbaudirektors gingen elf Bewerbungen bei der Stadt Neu-Ulm ein

Auf die Ausschreibung der Stadt hatten sich elf Männer und Frauen beworben. Fünf wurden zu Vorgesprächen bei Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) eingeladen. Drei stellten sich vor der Sommerpause nicht öffentlich im Finanzausschuss vor. Die Stadträtinnen und Stadträte sprachen sich für Oberle aus, der somit als einziger Kandidat bei der Wahl im Stadtrat antrat. Er wurde mit 35 von 40 gültigen Stimmen gewählt. Der Leiter der Hauptabteilung Stadtentwicklung tritt seinen neuen Posten am 1. Mai 2026 an. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre.

Der 54-jährige Diplom-Ingenieur ist seit 1999 bei der Stadt Neu-Ulm und seit vier Jahren Hauptabteilungsleiter. Mit Blick auf die nächsten Jahre sieht Oberle die Wohnraumversorgung als ganz großes Thema. Neu-Ulm brauche zudem zentrale und moderne Gewerbeflächen, einen starken ÖPNV und eine dauerhaft funktionsfähige Infrastruktur. „Neu-Ulm bietet große Chancen. Es macht Spaß, hier zu arbeiten“, sagte Oberle.

Mit der Wahl des neuen Stadtbaudirektors ist die neue Führungsriege unter OB Katrin Albsteiger komplett. Im Juli wurde Ralph Seiffert als Leiter des Dezernats 4 (Bildung, Kultur, Freizeit, Sport und Soziales) wiedergewählt. Er geht nächstes Jahr in seine dritte Amtszeit. Ralf Mager ist Nachfolger von Anton Bullinger und trat am 1. August sein Amt als Leiter des Dezernats 1 (Personal, Organisation, Bürgerdienste) an. Vierter in der Dezernenten-Riege ist Stadtkämmerer Gregor Kamp. Er ist seit Februar im Amt und leitet das Dezernat 2 (Finanzen, Immobilienmanagement und Wirtschaft).